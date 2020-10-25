Позитивная красотка: Настя Каменских в стильном образе покорила сеть стройной фигурой

Настя Каменских не любит сидеть дома, в выходные – тем более. В этот раз девушка отправилась на прогулку в компании любимого мужа Потапа, а также Позитива и его супруги Ани. Певица выложила сразу несколько фото, на которых коротко представлена вся программа их развлечений. Так, сначала компания посетила ресторан Эктора Браво. А затем прогулялась по городу, веселясь и делая фото.

Настя засыпала сеть фото (фото: instagram.com/kamenskux)

Одета певица была, как всегда стильно и необычно, в который раз продемонстрировав свою стройную фигуру. Образ составили черные легинсы, объемный белый свитер с высоким воротом, а также кожаная куртка-косуха. Черный берет-кепи, сумочка через плечо и ботинки в байкерском стиле составили безупречный ансамбль. Волосы, завитые мягкими волнами, звезда распустила, а макияж сделала минимальный. Настя сделала несколько фото на фоне разных локаций, предлагая поклонникам выбрать лучшее.

"Прогулка по любимому городу, с любимыми людьми в классную погоду - сценарий простой, но это такой кайф! В Киеве нашли и частичку Азии, и частичку Франции! Так что это было как маленькое путешествие Огромное спасибо @hectorjimenezbravo за такой теплый, душевный и безумно вкусный обед в @nam.kyiv ! И моим Леше и Ане за шутки нон-стоп и за эти фотки Листайте карусель и заряжайтесь нашим настроением!", - написала Настя.

К слову, своим постом певица развеяла слухи о том, что в паре Леши и Ани есть разлад. Судя по всему, в семье по-прежнему царит гармония и понимание.