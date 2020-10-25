Позитивна красуня: Настя Каменських в стильному образі підкорила мережу стрункою фігурою

Настя Каменських не любить сидіти вдома, у вихідні – тим більше. Цього разу дівчина вирушила на прогулянку в компанії коханого чоловіка Потапа, а також Позитиву і його дружини Ганни. Співачка виклала декілька фото, на яких коротко представлена вся програма їх розваг. Так, спочатку компанія відвідала ресторан Ектора Браво. А потім прогулялася по місту, радіючи і роблячи фото.

Настя засипала мережу фото (фото: instagram.com/kamenskux)

Одягнена співачка була, як завжди стильно і незвично, вкотре продемонструвавши свою струнку фігуру. Образ склали чорні легінси, об'ємний білий светр з високим коміром, а також шкіряна куртка-косуха. Чорний берет-кепі, сумочка через плече і черевики в байкерському стилі склали бездоганний ансамбль. Волосся, завите м'якими хвилями, зірка розпустила, а макіяж зробила мінімальний. Настя зробила кілька фото на фоні різних локацій, пропонуючи шанувальникам вибрати краще.

"Прогулянка по улюбленому місту, з коханими людьми в класну погоду - сценарій простий, але це такий кайф! У Києві знайшли і частинку Азії, і частинку Франції! Так що це було як маленьке подорож Величезне спасибі @hectorjimenezbravo за такий теплий, душевний і шалено смачний обід в @nam.kyiv ! І моїм Льоші і Ані за жарти нон-стоп і за ці фотки Гортайте карусель і заряджайтеся нашим настроєм!", - написала Настя.

До речі, своїм постом співачка розвіяла чутки про те, що у парі Льоші і Ані є розлад. Судячи з усього, в сім'ї, як і раніше, панує гармонія і розуміння.