Практикуется на матери: Слава Каминская рассказала, как дети ее разыгрывают

По словам звезды, у нее есть парочка прозвищ.

"Они придумали мне несколько прозвищ: "Что-что" и "Где-где". Поскольку у меня музыкальный слух, я улавливаю все окружающие звуки. Часто даже те, которые мне не нужны и не должны быть интересны. Вырываю фразу из контекста и затем несколько раз переспрашиваю, а что же и где случилось", – поделилась Каминская.

Артистка также призналась, что сын Леонард и дочь Лаура тоже не прочь посмеяться над мамой.

"Ой, был один случай, уже можно сказать, традиционный. Когда по дороге из детского садика Леонард устроил сильную истерику. Мне пришлось даже остановить машину и начать его успокаивать. Продолжалось это минут 10 минимум. Ничего не помогало. Потом в одну секунду этот маленький человек остановился, посмотрел мне в глаза и просто начал истерически смеяться со словами: "Мама, я тебя разыграл". Все бы ничего, но этот пранк успешно подхватила дочь и практикуется теперь на матери при любом удобном случае," – вспомнила Слава.

Слава Каминская с мамой и детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Впрочем, певица тоже любит пошутить над родными, что совсем не скрывает.