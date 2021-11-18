Праздник приближается: Горбунов с Осадчей очаровали семейным фото под елкой

На Кате - белая майка, а Юрий надел белую футболку и темный джемпер. Волосы многодетной мамы уложены красивыми локонами, а на лице - яркий макияж с акцентом на глазах. Они мило улыбаются на камеру, а за ними стоит красиво наряженная елка.

"Свято наближється! Зйомки новорічних проектів надихають! Ніби свято вже стукає в двері", - подписал фото Горбунов.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов уже готовы к Новому году (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадчая также опубликовала несколько кадров в разделе Сторис своего аккаунта. "Новогодняя парочка", - написала она на фото с мужем.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на новогодней съемке (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети не поскупились на приятные слова для звездной парочки в комментариях.