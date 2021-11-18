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Праздник приближается: Горбунов с Осадчей очаровали семейным фото под елкой

Автор: Марина Настевич

Звездная пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали поклонников праздничным семейным фото - супруги позировали в обнимку под новогодней елочкой. Несмотря на то, что на дворе еще ноябрь, съемки новогодних программ уже активно идут.

Шоумен выложил в своем Instagram атмосферный снимок в обнимку с любимой женой.

На Кате - белая майка, а Юрий надел белую футболку и темный джемпер. Волосы многодетной мамы уложены красивыми локонами, а на лице - яркий макияж с акцентом на глазах. Они мило улыбаются на камеру, а за ними стоит красиво наряженная елка.

"Свято наближється! Зйомки новорічних проектів надихають! Ніби свято вже стукає в двері", - подписал фото Горбунов.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов уже готовы к Новому году (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадчая также опубликовала несколько кадров в разделе Сторис своего аккаунта. "Новогодняя парочка", - написала она на фото с мужем.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на новогодней съемке (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети не поскупились на приятные слова для звездной парочки в комментариях.

  • Яка чудова пара!
  • Які файні і милі люди. Просто приємно переглядати такі світлини. Супер!
  • Гарна жінка
  • Неймовірні
  • Катя такая красотка
  • Шикарная пара
  • Вы очень красивая пара, многая лета Вам. Пусть Господь хранит Ваш семейный очаг!
  • Дуже гарна пара. Катя уже в ідеальній формі, молодчинка
  • Юра - хитрий лис
  • Катя розкішна
  • Все кричат, что Катерина плохо выглядит одногодкой своего мужа. Фото прекрасно показывает, что это не так. Красива и молода
  • Снігуронька і Сніговик! Позитив від вас обох надихає!
  • Всегда такие живые, энергичные, позитивные, романтичные! Приятно смотреть

Ранее Юрий Горбунов показал, как нянчится с 3-месячным сыном, пока Осадчая на работе.

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Катя ОсадчаяЮрий Горбунов