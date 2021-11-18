Свято наближається: Горбунов з Осадчою зачарували сімейним фото під ялинкою

На Каті - біла майка, а Юрій надів білу футболку і темний джемпер. Волосся багатодітної мами укладені красивими локонами, а на обличчі - яскравий макіяж з акцентом на очах. Вони мило посміхаються на камеру, а за ними стоїть красиво вбрана ялинка.

"Свято наближається! Зйомки новорічних проектів надихають! Ніби свято вже стукає в двері", - підписав фото Горбунов.

Катя Осадча та Юрій Горбунов вже готові до Нового року (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадча також опублікувала кілька кадрів в розділі сторіс свого аккаунта. "Новорічна парочка", - написала вона на фото з чоловіком.

Катя Осадча та Юрій Горбунов на новорічній зйомці (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі не поскупилися на приємні слова для зіркової парочки в коментарях.