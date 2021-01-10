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Праздники продолжаются: Лилия Ребрик поделилась списком лучших фильмов для семейного просмотра

Автор: Lite

Лилия Ребрик все новогодние праздники не уставала вдохновлять своих фолловеров яркими снимками и видео - от танцев со своим мужем Андреем Диким до соблазнительных фото в новогодних платьях.

На одном из таких фото ведущая позирует возле елки в откровенном блестящем платье. Стильная укладка, яркий макияж и не менее яркий наряд попали фанатам прямо в сердце: одно плечо открыто, шикарное декольте и разрез, демонстрирующий ноги ведущей. Лилия получила шквал откликов!

Но иногда ведущая любит и тихонько "залечь на дно" - точнее, дома на диване, под уютным пледом и с попкорном. Чтобы провести дни по-семейному у нее даже есть свой "рецепт" хорошего настроения: включить проверенный фильм!

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Є таке повір’я, яке дуже "вписується" в мою теорію цифр: "Як перші 12 днів нового року проведеш, таким він і буде". Кожна цифра означає місяць року: що робиш ці 12 днів, це і відбуватиметься з тобою увесь рік. А тому раджу, аби окрім застіль, зустрічей гостей, прогулянок і святкувань, влаштувати собі і якийсь день (чи півдня, чи вечір) релаксу! Щоб і відпочинку було місце у новому році", - написала Лилия.

Ребрик призналась, что она обожает собраться всей семьей для просмотра новогоднего фильма: чтобы расслабиться и отдохнуть, ведущая советует "пройтись" по классике.

Список фильмов от Лилии Ребрик для уютного домашнего просмотра:

  • Один дома
  • Реальная любовь
  • 101 далматинец
  • Эльф
  • Гринч - похититель Рождества
  • Приключения Падингтона
  • С легким паром
  • Вечера на хуторе...

Лилия Ребрик дала пошаговый рецепт: испечь имбирное печенье для всей семьи!

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Новости Украины фильмыЛилия Ребрикведущая