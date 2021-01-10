RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Свята тривають: Лілія Ребрик поділилася списком кращих фільмів для сімейного перегляду

Автор: Lite

Лілія Ребрик всі новорічні свята не втомлювалася надихати своїх фолловерів яскравими знімками та відео - від танців зі своїм чоловіком Андрієм Диким до спокусливих фото в новорічних сукнях.

На одному з таких фото ведуча позує біля ялинки у відвертому блискучому платті. Стильна укладка, яскравий макіяж і не менш яскраве вбрання потрапили фанатам прямо в серце: одне плече відкрито, шикарне декольте і розріз, що демонструє ноги Лілії. Ведуча отримала шквал відгуків!

Але іноді Ребрик любить і тихенько "залягти на дно" - точніше, вдома на дивані, під затишним пледом і з попкорном. Щоб провести дні по-сімейному у неї навіть є свій "рецепт" гарного настрою: включити перевірений фільм!

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Є таке повір'я, яке дуже "вписується" в мою теорію цифр: "Як перші 12 днів нового року проведеш, таким він і буде". Кожна цифра означає місяць року: що робиш ці 12 днів, це і відбуватиметься з тобою увесь рік. А тому раджу, аби окрім застіль, зустрічей гостей, прогулянок і святкувань, влаштувати собі і якийсь день (чи півдня, чи вечір) релаксу! Щоб і відпочинку було місце у новому році", - написала Лілія.

Ребрик зізналася, що вона обожнює зібратися всією сім'єю для перегляду новорічного фільму: щоб розслабитися і відпочити, ведуча радить "пройтись" по класиці.

Список фільмів від Лілії Ребрик для затишного домашнього перегляду:

  • Один вдома
  • Реальна любов
  • 101 далматинець
  • Ельф
  • Грінч - викрадач Різдва
  • Пригоди Падінгтона
  • З легким паром
  • Вечори на хуторі...

Лілія Ребрик дала покроковий рецепт: спекти імбирне печиво для всієї родини!

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України фильмыЛілія Ребрикведущая