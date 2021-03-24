Было предложение: Ирина Билык рассказала, как чуть не стала женой шейха

Ирина опубликовала короткое видео, на котором предстала во всеоружии – атласные брюки, блестящая черная туника и прозрачная накидка в тон, обувь на платформе и элегантно повязаный на голове синий платок и массивные золотые серьги.

"Однажды у меня было предложение от шейха, остаться с ним в его стране, но так как через месяц должен был начаться концертный тур по Украине, я с улыбкой отказалась от его предложения. Иногда я думаю, может женой шейха быть намного интересней, чем звездой сцены? А вы как думаете, правильно ли я поступила?" - поинтересовалась звезда.

Поклонники украинской поп-дивы начали выдвигать свои предположения и делиться собственными взглядами на романтическую ситуацию, поставившую Ирину в тупик.