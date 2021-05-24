UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Прекрасна с головы до ног: 54-летняя Сальма Хайек пленила сеть роскошной фигурой

Автор: Lite

Сальма Хайек опубликовала новое видео, на котором доказала в который раз: возраст - это всего лишь цифры.

Ролик актрисы вызвал настоящий ажиотаж среди ее фолловеров.

Сальма Хайек сидит на столе в роскошном темно-синем платье. С соблазнительным декольте и высоким вырезом, украшенное оборками, оно выглядит дерзко и сексуально. Сальма закинула ногу на ногу, демонстрируя свою неувядающую красоту и заигрывая с камерой. Фигура звезды экранов с такого ракурса кажется просто совершенной.

Сальма Хайек в новом видео (фото: instagram.com/salmahayek)

"Прекрасная и притягательная", "Красота в голубом", "Модель!", "Господи Иисусе", "Наша красавица", "Первая", "Без комментариев", "Вау, как ты красива", "Королева", - засыпали ее комплиментами фанаты.

К слову, недавно в прессу попала информация, что Сальма Хайек переболела коронавирусом. Актриса переносила его довольно тяжело, проведя дома около семи недель. По признанию звезды, врач даже настаивал на госпитализации, так она была плоха. Но она предпочла остаться в родном доме. Пока что Хайек не вернулась в привычную форму, но зато потихоньку возвращается в рабочий режим, который невероятно мотивирует звезду.

Ранее мы писали, что Сальма порадовала стройной фигурой в стильном наряде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Сальма Хайекзвездаактрисакрасотастильмода