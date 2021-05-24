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Прекрасна з голови до ніг: 54-річна Сальма Хайєк полонила мережу розкішною фігурою

Автор: Lite

Сальма Хайєк опублікувала нове відео, на якому довела вкотре: вік - це всього лише цифри.

Ролик актриси викликав справжній ажіотаж серед її фоловерів.

Сальма Хайєк сидить на столі в розкішному темно-синьому платті. Зі спокусливим декольте і високим вирізом, прикрашене оборками, воно виглядає зухвало і сексуально. Сальма закинула ногу на ногу, демонструючи свою нев'янучу красу і заграючи з камерою. Фігура зірки екранів з такого ракурсу здається просто досконалою.

Сальма Хайєк в новому відео (фото: instagram.com/salmahayek)

"Прекрасна і приваблива", "Краса в блакитному", " Модель!", "Господи Ісусе", "Наша красуня", "Перша", "Без коментарів", "Вау, як ти красива", "Королева", - засипали її компліментами фанати.

До слова, нещодавно в пресу потрапила інформація, що Сальма Хайєк перехворіла коронавірусом. Актриса переносила його досить важко, провівши вдома близько семи тижнів. За визнанням зірки, лікар навіть наполягав на госпіталізації, так недобре їй було. Але вона вважала за краще залишитися в своєму будинку. Поки що Хайек не повернулася в звичну форму, але зате потихеньку повертається в робочий режим, який неймовірно мотивує зірку.

Раніше ми писали, що Сальма порадувала струнка фігурою у стильному вбранні.

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