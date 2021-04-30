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Прекрасна без макияжа и укладок: Барбара Палвин покорила сеть натуральной красотой

Автор: Lite

Барбара Палвин - одна из самых популярных моделей в мире, которая полюбилась своей природной красотой. Козырь девушки - необычный типаж: идеальные черты лица "бейби фейс" и роскошное, но не идеальное тело. Правда, в последнее время Барбара изменила привычному образу, скинув несколько килограммов. Но даже в таком виде фолловеры не перестают ею восхищаться.

Несколько часов назад в блоге красавицы появилось новое доказательство, что Барбаре не нужны тонны косметики и спортзал, чтобы выглядеть на все сто.

Барбара позирует в нижнем белье и совершенно без макияжа. Голубые глаза, гладкая кожа, нежные губы - безупречные природные черты лица девушки не нуждаются в ярком макияже. На одном из снимков супермодель предстала в черной футболке и джинсах, которые подчеркнули ее заметно постройневшую фигуру. Теперь Барбара стала классической моделью с "кукольной" внешностью.

Барбара Палвин на новых фото (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

И хотя далеко не все в восторге от таких перемен - многие любили ее за пышное тело - Палвин сорвала море похвал и комплиментов. "Слишком красивая", "Ты нереальная!", "Королева", "Лучшая", - восторгаются фанаты.

Напомним, Палвин не так давно показала, напротив, образ для вечернего выхода с ярким макияжем.

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