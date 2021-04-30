Прекрасна без макіяжу і укладок: Барбара Палвін підкорила мережу натуральною красою

Барбара Палвін - одна з найпопулярніших моделей в світі, яка полюбилася своєю природною красою. Козир дівчини - незвичайний типаж: ідеальні риси обличчя "бейбі фейс" і розкішне, але не ідеальне тіло. Правда, останнім часом Барбара змінила звичного образу, скинувши кілька кілограмів. Але навіть в такому вигляді фоловери не перестають нею захоплюватися.

Кілька годин тому в блозі красуні з'явився новий доказ , що Барбарі не потрібні тонни косметики і спортзал, щоб виглядати на всі сто.

Барбара позує в нижній білизні і абсолютно без макіяжу. Блакитні очі, гладка шкіра, ніжні губи - бездоганні природні риси обличчя дівчини не потребують яскравого макіяжу. На одному зі знімків супермодель постала в чорній футболці і джинсах, які підкреслили її помітно більш струнку фігуру. Тепер Барбара стала класичною моделлю з "ляльковою" зовнішністю.

Барбара Палвін на нових фото (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

І хоча далеко не всі в захваті від таких змін - багато шанувальників любили її за пишне тіло - Палвін зірвала море похвал і компліментів. "Занадто красива", "Ти нереальна!", "Королева", "Краща", - захоплюються фанати.