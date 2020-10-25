В прекрасной форме: Джиджи Хадид восхитила идеальной фигурой на первом фото после родов

Джиджи Хадид опубликовала первое фото после родов, на котором предстала в ярком наряде. Образ 25-летней модель составили горчично-желтые брюки в спортивном стиле, а также черная футболка с принтом, которым она призывает людей голосовать. Волосы звезда распустила, макияж предпочла не делать. Старшая Хадид делает селфи в зеркале, и ее фигуру можно отлично рассмотреть. Если учесть, что это первое фото на странице Джиджи после родов, выглядит она просто совершенно. Тонкая талия и стройные бедра молодой мамы говорят о том, что модель уже практически вернулась в привычную для нее форму.

Новые фото Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

В подписи Хадид коснулась темы важности голосования. "На прошлой неделе вместе с дочерью я проголосовала за ту Америку, которую я хочу видеть. Но не только для нас - для менее привилегированных соотечественников с надеждой на объединенную, чуткую нацию и на милосердного лидера…", - написала молодая мама и отметила, что гордится всеми, кто отдал свой голос или собирается это сделать.

Но от глаз поклонников не скрылась безупречная фигура Джиджи. "Девочка, ты выглядишь восхитительно", "Ты так прекрасна", "Только посмотрите на нее, о боже", "Мы любим тебя, ангел", "Ты выглядишь восхитительно", - не могут налюбоваться фанаты.

Напомним, модель стала мамой совсем недавно. Своего первенца одна из самых популярных моделей в мире родила от певца Зейна Малика, с которым встречается с декабря 2019-го года.