У прекрасній формі: Джіджі Хадід захопила ідеальною фігурою на першому фото після пологів

Джіджі Хадід опублікувала перше фото після пологів, на якому постала в яскравому вбранні. Образ 25-річної модель склали гірчично-жовті штани в спортивному стилі, а також чорна футболка з принтом, яким вона закликає людей голосувати. Волосся зірка розпустила, макіяж вирішила не робити. Старша Хадід робить селфі в дзеркалі, і її фігуру можна добре розглянути. Якщо врахувати, що це перше фото на сторінці Джіджі після пологів, виглядає вона просто чудово. Тонка талія і стрункі стегна молодої мами говорять про те, що модель вже практично повернулася у звичну для неї форму.

Нові фото Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

У підпису Хадід торкнулася теми важливості голосування. "Минулого тижня разом з дочкою я проголосувала за ту Америку, яку я хочу бачити. Але не тільки для нас - для менш привілейованих співвітчизників з надією на об'єднану, чуйну націю і на милосердного лідера...", - написала молода мама і зазначила, що пишається усіма, хто віддав свій голос або збирається це зробити.

Але від очей шанувальників не сховалася бездоганна фігура Джіджі. "Дівчинка, ти виглядаєш чудово", "Ти прекрасна", "Тільки подивіться на неї, о боже", "Ми любимо тебе, ангел", "Ти виглядаєш чудово", - не можуть намилуватися фанати.

Нагадаємо, модель стала мамою зовсім недавно. Свого первістка одна з найпопулярніших моделей у світі народила від співака Зейна Маліка, з яким зустрічається з грудня 2019-го року.