Приходько показала, как выглядела в 16 лет на кастинге в "ВИА Гру" (видео)

На видео Анастасия позирует в черном гольфе и со своим натуральным цветом волос - светло-русым. Своим глубоким низким голосом она поет отрывок из народной песни.

Как отметила Приходько, тогда такой выбор композиции показался ей лучшим вариантом для прохождения отбора.

"Возвращаясь к теме моего голоса… Это фрагмент кастинга в группу "ВИА Гра", да и такое было, и мне тогда казалось, что лучше песни для этой группы просто не может быть. Но суть в другом, мне тут 16 лет! 16!" – подписала ролик певица.

Видео быстро набрало более 5 тысяч просмотров, в комментариях фолловеры восхитились голосом Анастасии.

Неповторимый голос

Вам тогда наверно сказали "Мы вам перезвоним"

Вот это да!

Напомним, после неудачной попытки попасть в группа "ВИА Гра" в 2003 году, в 2007 Приходько стала участницей российского шоу Фабрика звезд 7. Она победила в проекте и подписала контракт на сотрудничество с Константином Меладзе. В 2009 году певица представила Россию на конкурсе Евровидение, где заняла 11 место.