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Приходько показала, как выглядела в 16 лет на кастинге в "ВИА Гру" (видео)

Автор: Марина Настевич

Украинская певица и многодетная мама Анастасия Приходько ошеломила фанатов неожиданным архивным видео. На нем юная 16-летняя артистка пробует свои силы в кастинге в мегапопулярную группу "ВИА Гра".

Соответствующий ролик звезда опубликовала на странице в Instagram.

На видео Анастасия позирует в черном гольфе и со своим натуральным цветом волос - светло-русым. Своим глубоким низким голосом она поет отрывок из народной песни.

Как отметила Приходько, тогда такой выбор композиции показался ей лучшим вариантом для прохождения отбора.

"Возвращаясь к теме моего голоса… Это фрагмент кастинга в группу "ВИА Гра", да и такое было, и мне тогда казалось, что лучше песни для этой группы просто не может быть. Но суть в другом, мне тут 16 лет! 16!" – подписала ролик певица.

Видео быстро набрало более 5 тысяч просмотров, в комментариях фолловеры восхитились голосом Анастасии.

  • Неповторимый голос
  • Вам тогда наверно сказали "Мы вам перезвоним"
  • Вот это да!

Напомним, после неудачной попытки попасть в группа "ВИА Гра" в 2003 году, в 2007 Приходько стала участницей российского шоу Фабрика звезд 7. Она победила в проекте и подписала контракт на сотрудничество с Константином Меладзе. В 2009 году певица представила Россию на конкурсе Евровидение, где заняла 11 место.

Как мы писали, ранее Анатсасия Приходько вспомнила о переломном этапе жизни и перенесенной боли во время первых родов.

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Анастасия Приходькопевец