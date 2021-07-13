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Приходько показала, як виглядала в 16 років на кастингу в "ВІА Гру" (відео)

Автор: Марина Настевич

Українська співачка і багатодітна мама Анастасія Приходько приголомшила фанатів несподіваним архівним відео. На ньому юна 16-річна артистка пробує свої сили в кастингу в мегапопулярну групу "ВІА Гра".

Відповідний ролик зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

На відео Анастасія позує в чорному гольфі і зі своїм натуральним кольором волосся - світло-русявим. Своїм глибоким низьким голосом вона співає уривок з народної пісні.

Як зазначила Приходько, тоді такий вибір композиції здався їй найкращим варіантом для проходження відбору.

"Повертаючись до теми мого голосу ... це фрагмент кастингу в групу "ВІА Гра", та й таке було, і мені тоді здавалося, що краще пісні для цієї групи просто не може бути. Але суть в іншому, мені тут 16 років! 16!" - підписала ролик співачка.

Відео швидко набрало більше 5 тисяч переглядів, в коментарях фоловери захопилися голосом Анастасії.

  • Неповторний голос
  • Вам тоді напевно сказали "ми Вам передзвонимо"
  • Ось це так!

Нагадаємо, після невдалої спроби потрапити в група "ВІА Гра" в 2003 році, в 2007 Приходько стала учасницею російського шоу Фабрика зірок 7. Вона перемогла в проекті і підписала контракт на співпрацю з Костянтином Меладзе. У 2009 році співачка представила Росію на конкурсі Євробачення, де посіла 11 місце.

Як ми писали, раніше Анатсасія Приходько згадала про переломний етап життя і перенесений біль під час перших пологів.

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Анастасія Приходькопевец