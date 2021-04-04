А прикольно спать в туфлях? Длинноногая Никитюк взбудоражила сеть постельными фото

Артистка лежит на белоснежных простынях в футболке и трусиках, а также ярко-голубых туфлях на высоком каблуке. Поза Леси и необычная для постели обувь особенно подчеркивают длину ее стройных ног.

Кроме того, фото сделаны сверху, что тоже добавляет особой изюминки.

"Фото ранкове, спонтанне, туфлі беру", - подписала кадры Никитюк.

Леся Никитюк похвасталась длинными ногами на постельных фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Публикация вызвала бурную реакцию у подписчиков ведущей. В комментариях они восхищаются ее красотой и особенно ногами, гадают, кто же снимал девушку, а также недоумевают по поводу туфлей в кровати.