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А прикольно спати в туфлях? Довгонога Нікітюк розбурхала мережу постільними фото

Автор: Lite

Леся Нікітюк нещодавно повернулася з відпочинку в Єгипті, де не тільки насолоджувалася пляжним релаксом, а й змогла побороти свою давню фобію - страх коней, і похвалилася ефектною фотосесією з конем. А на нових кадрах телеведуча і зовсім з'явилася в ліжку.

Пікантними ранковими кадрами Леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Артистка лежить на білосніжних простирадлах у футболці і трусиках, а також яскраво-блакитних туфлях на високому каблуці. Поза Лесі і незвичайне для ліжка взуття особливо підкреслюють довжину її струнких ніг.

Крім того, фото зроблені зверху, що теж додає особливої родзинки.

"Фото ранкове, спонтанне, туфлі беру", - підписала кадри Нікітюк.

Леся Нікітюк похвалилася довгими ногами на постільних фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Публікація викликала бурхливу реакцію у підписників ведучої. В коментарях вони захоплюються її красою і особливо ногами, гадають, хто ж знімав дівчину, а також дивуються з приводу туфель в ліжку.

  • Знову Зібров на дроні залетів у кімнату?
  • Ви теж спите в туфлях?
  • Прокинулася людина і відразу красива
  • Дуже красива, на таких ногах будь-які туфлі будуть красиві
  • Хто фоткав?
  • Ці ніжки
  • А прикольно спати в туфлях? Зате чудово прокидатися!
  • Ноги відпад
  • Леся, ви вмієте шокувати!
  • Які гарні ноги
  • Леся живе з Карлсоном
  • Забула зняти туфлі з вечора
  • Ці неймовірні ноги

Нагадаємо, Леся Нікітюк в Єгипті приголомшила несподіваним хистом і показала більше, ніж слід було.

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Новини України Леся Нікітюкведущая
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