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Прилетели специально: Димопулос с украинским флагом в центре Нью-Йорка восхитила признанием

Автор: Ольвия Агаркова

Санта Димопулос может похвастаться отменной подготовкой и физической формой, она неустанно тренируется и может похвалится не только идеальными подтянутыми формами, но и выносливостью и спортивной дисциплиной. Знаменитость не отклоняется от графика тренировок даже на отдыхе – она бегает и занимается в зале.

Так, певица показала фото из Instagram фото из Сентрал- парка (США) с украинским флагом.

Оказалось, что Санта прилетела в Нью-Йорк ради участия в беговом марафоне.

"Пока подготавливают дорожки к тому самому юбилейному Нью-Йоркскому марафону 2021 – мы готовим мужа на забег. Прилетели специально для этого мероприятия (ну ладно, еще, чтобы погулять), на которое не так просто попасть", - уточнила Санта.

Санта Димопулос в Нью-Йорке развернула украинский флаг (фото: instagram.com/santadimopulos)

Она отметила, что каждый раз в марафоне принимают участие не менее 50 тыс. бегунов. Для жителей Большого яблока есть особое условие - 9 квалифицированных забегов за прошлый год.

"Остальным же достаточно поучаствовать в лотерее, благотворительной программе или воспользоваться услугами официального туроператора. Как это сделали мы. Забег на 42 км пройдет в воскресенье, а дух захватывает уже", - поделилась эмоциями знаменитость.

Она уточнила, что победители забега получают большой денежный приз. Санту поддержали комментаторы и похвалили.

  • Сантик такая красотка
  • Круто
  • Удачи и наслаждайтесь каждой минутой
  • Максимальный кайф

Напомним, что ранее Санта Димопулос очаровала праздником для доченьки.

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Санта Димопулос