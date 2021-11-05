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Прилетіли спеціально: Дімопулос з українським прапором у центрі Нью-Йорка захопила зізнанням

Автор: Ольвія Агаркова

Санта Дімопулос може похвалитися відмінною підготовкою і фізичною формою, вона невпинно тренується і може пишатися не тільки ідеальними підтягнутими формами, але і витривалістю і спортивною дисципліною. Знаменитість не відхиляється від графіка тренувань навіть на відпочинку – вона бігає і займається в залі.

Так, співачка показала фото з Instagram фото з Сентрал-парку (США) з українським прапором.

Виявилося, що Санта прилетіла в Нью-Йорк заради участі в біговому марафоні.

"Поки готують доріжки до того самого ювілейного Нью-Йоркського марафону 2021-ми готуємо чоловіка на забіг. Прилетіли спеціально для цього заходу (ну добре, ще, щоб погуляти), на яке не так просто потрапити", - уточнила Санта.

Санта Дімопулос у Нью-Йорку розгорнула український прапор (фото: instagram.com/santadimopulos)

Вона зазначила,що кожен раз в марафоні беруть участь не менше 50 тис. бігунів. Для жителів Великого яблука є особлива умова - 9 кваліфікованих забігів за минулий рік.

"Іншим же достатньо взяти участь у лотереї, благодійній програмі або скористатися послугами офіційного туроператора. Як це зробили ми. Забіг на 42 км пройде в неділю, а дух захоплює вже", - поділилася емоціями знаменитість.

Вона уточнила, що переможці забігу отримують великий грошовий приз. Санту підтримали коментатори і похвалили.

  • Сантик така красуня
  • Круто
  • Удачі і насолоджуйтеся кожною хвилиною
  • Максимальний кайф

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос зачарувала святом для донечки.

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Санта Димопулос