Прилетіли спеціально: Дімопулос з українським прапором у центрі Нью-Йорка захопила зізнанням

Виявилося, що Санта прилетіла в Нью-Йорк заради участі в біговому марафоні.

"Поки готують доріжки до того самого ювілейного Нью-Йоркського марафону 2021-ми готуємо чоловіка на забіг. Прилетіли спеціально для цього заходу (ну добре, ще, щоб погуляти), на яке не так просто потрапити", - уточнила Санта.

Санта Дімопулос у Нью-Йорку розгорнула український прапор (фото: instagram.com/santadimopulos)

Вона зазначила,що кожен раз в марафоні беруть участь не менше 50 тис. бігунів. Для жителів Великого яблука є особлива умова - 9 кваліфікованих забігів за минулий рік.

"Іншим же достатньо взяти участь у лотереї, благодійній програмі або скористатися послугами офіційного туроператора. Як це зробили ми. Забіг на 42 км пройде в неділю, а дух захоплює вже", - поділилася емоціями знаменитість.

Вона уточнила, що переможці забігу отримують великий грошовий приз. Санту підтримали коментатори і похвалили.