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Принц Гарри празднует день рождения - яркие фото внука Елизаветы II

Автор: RBC.UA

Сегодня, 15 сентября, принц Гарри отмечает 37-й день рождения. Несмотря на скандальную репутацию и непростой характер, герцог по-прежнему остается любимым внуком Елизаветы II.

А потому он получил краткое и емкое поздравление в официальном аккаунте королевы, а также от других членов своей знаменитой династии. На страницах многих из них появились трогательные совместные фото и коллажи.

Не меньше любви посылают брату принца Уильяма и поклонники по всему миру. Сеть сегодня буквально взорвалась поздравлениями для принца Гарри и публикацями его фото. В честь такого события предлагаем и мы вспомнить самые яркие фото принца Гарри и его жены Меган Маркл с детьми.

Принц Гарри и Меган Маркл с Арчи (фото: Getty Images; instagram.com/sussexroyal)

Ранее мы писали про самые стильные выходы принца Уильяма с Кейт Миддлтон в честь его 39-летия.

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Елизавета IIМеган МарклПринц ГарриКоролевская семьяПринц Арчи