Принц Гарри празднует день рождения - яркие фото внука Елизаветы II

Сегодня, 15 сентября, принц Гарри отмечает 37-й день рождения. Несмотря на скандальную репутацию и непростой характер, герцог по-прежнему остается любимым внуком Елизаветы II.
А потому он получил краткое и емкое поздравление в официальном аккаунте королевы, а также от других членов своей знаменитой династии. На страницах многих из них появились трогательные совместные фото и коллажи.
Не меньше любви посылают брату принца Уильяма и поклонники по всему миру. Сеть сегодня буквально взорвалась поздравлениями для принца Гарри и публикацями его фото. В честь такого события предлагаем и мы вспомнить самые яркие фото принца Гарри и его жены Меган Маркл с детьми.
Ранее мы писали про самые стильные выходы принца Уильяма с Кейт Миддлтон в честь его 39-летия.