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Принцесса: Надя Дорофеева покорила редким выходом в женственном наряде

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) обычно предпочитает удобную одежду в спортивном стиле. Однако на днях звезда посетила презентацию духов в Киеве в эффектном и женственном платье от украинского дизайнера Нади Дзяк.

Фото и видео с мероприятия артистка поделилась в своем Instagram.

Для светского выхода Надя выбрала оригинальное зеленое мини-платье с длинными рукавами и объемными воланами по всей длине. Один из них эффектно спускается сбоку по бедру.

Стильный лук Дорофеева дополнила синими туфлями-лодочками на каблуках. Волосы она собрала в пучок, оставив пряди у лица, а также сделала нежный макияж с коричневой помадой.

"Моя жизнь - это вечные поездки, поэтому заметить меня в чем-то женственном можно крайне редко! Сегодня не смогла удержаться, чтобы не сделать себе маленький праздник и выйти в платье на презентацию нового аромата. Что вы выбираете чаще: комфорт или стиль?" - подписала кадры певица.

На некоторых фото Надя позирует с Дмитрием Монатиком и его женой Ириной, которые также были на презентации.

Надя Дорофеева восхитила женственным образом на светском мероприятии (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Образ артистки очень понравился поклонникам и они искупали ее в комплиментах.

  • Слишком много красивых фотографий
  • Что-то в последнее время много зелёных вещей
  • Наряд, причёска вааауу
  • Надя, твоя елегантність відрізняє тебе в будь -якій ситуації, незалежно від того, носиш ти підбори, сукню чи кеди, ти завжди Чудова!
  • Нереально красивый наряд
  • Вау, какой красивый образ!
  • Шикарный образ
  • Какая ты красивая
  • У тебя образ один лучше другого
  • Принцесса DOROFEEVA

Напомним, ранее загорелая Дорофеева похвасталась соблазнительными формами в купальнике.

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Надя ДорофееваШоу-бизнес