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Загорелая Дорофеева похвасталась соблазнительными формами в купальнике

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Вторник 31 августа 2021 11:32
Загорелая Дорофеева похвасталась соблазнительными формами в купальнике Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Надя Дорофеева не хочет, чтобы лето заканчивалось, и пытается продлить его с помощью яркого фото с отпуска на море. В августе певица с мужем Владимиром Дантесом отдохнула в Турции и у нее еще остались неопубликованные кадры.

Эффектным снимком в купальнике артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Надя позирует на террасе с роскошным видом на море. Она выбрала цельный купальник красного цвета и белые кроссовки и эффектно присела на скамейку, демонстрируя соблазнительные формы и стройные длинные ноги.

"Это фото заряжено на продление лета!!!" - заявила Дорофеева.

Загорелая Дорофеева похвасталась соблазнительными формами в купальнике

Надя Дорофеева похвасталась загорелой фигурой в купальнике (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники певицы не стали скупиться на приятные слова в комментариях, восторгаясь ее фигурой.

  • Этот купальник тебе очень идёт
  • Какой вид
  • Смотрю на тебя и радуюсь
  • Ты так шикарна
  • Богиня
  • Красотка
  • Ну как можно быть такой очаровательной!?
  • Шикарный купальник
  • Чудесная фигура
  • Офигенная
  • Не хватает только остальной команды спасателей Малибу
  • Эти ноги!

Напомним, ранее Дорофеева подразнила сеть игривыми видео с чупа-чупсом во рту.

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Надя Дорофеева
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