Загорелая Дорофеева похвасталась соблазнительными формами в купальнике

Надя Дорофеева не хочет, чтобы лето заканчивалось, и пытается продлить его с помощью яркого фото с отпуска на море. В августе певица с мужем Владимиром Дантесом отдохнула в Турции и у нее еще остались неопубликованные кадры.

Эффектным снимком в купальнике артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Надя позирует на террасе с роскошным видом на море. Она выбрала цельный купальник красного цвета и белые кроссовки и эффектно присела на скамейку, демонстрируя соблазнительные формы и стройные длинные ноги. "Это фото заряжено на продление лета!!!" - заявила Дорофеева. Надя Дорофеева похвасталась загорелой фигурой в купальнике (фото:instagram.com/nadyadorofeeva) Поклонники певицы не стали скупиться на приятные слова в комментариях, восторгаясь ее фигурой. Этот купальник тебе очень идёт

Какой вид

Смотрю на тебя и радуюсь

Ты так шикарна

Богиня

Красотка

Ну как можно быть такой очаровательной!?

Шикарный купальник

Чудесная фигура

Офигенная

Не хватает только остальной команды спасателей Малибу

Эти ноги!