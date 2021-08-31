Загорелая Дорофеева похвасталась соблазнительными формами в купальнике
Надя Дорофеева не хочет, чтобы лето заканчивалось, и пытается продлить его с помощью яркого фото с отпуска на море. В августе певица с мужем Владимиром Дантесом отдохнула в Турции и у нее еще остались неопубликованные кадры.
Эффектным снимком в купальнике артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Надя позирует на террасе с роскошным видом на море. Она выбрала цельный купальник красного цвета и белые кроссовки и эффектно присела на скамейку, демонстрируя соблазнительные формы и стройные длинные ноги.
"Это фото заряжено на продление лета!!!" - заявила Дорофеева.
Надя Дорофеева похвасталась загорелой фигурой в купальнике (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники певицы не стали скупиться на приятные слова в комментариях, восторгаясь ее фигурой.
- Этот купальник тебе очень идёт
- Какой вид
- Смотрю на тебя и радуюсь
- Ты так шикарна
- Богиня
- Красотка
- Ну как можно быть такой очаровательной!?
- Шикарный купальник
- Чудесная фигура
- Офигенная
- Не хватает только остальной команды спасателей Малибу
- Эти ноги!
Напомним, ранее Дорофеева подразнила сеть игривыми видео с чупа-чупсом во рту.