Принцеса: Надя Дорофєєва підкорила рідкісним виходом у жіночному вбранні

Для світського виходу Надя вибрала оригінальне зелене міні-плаття з довгими рукавами і об'ємними воланами по всій довжині. Один з них ефектно спускається збоку по стегну.

Стильний лук Дорофєєва доповнила синіми туфлями-човниками на підборах. Волосся вона зібрала в пучок, залишивши пасма біля обличчя, а також зробила ніжний макіяж з коричневою помадою.

"Моє життя - це вічні поїздки, тому помітити мене в чомусь жіночному можна вкрай рідко! Сьогодні не змогла втриматися, щоб не зробити собі маленьке свято і вийти в сукні на презентацію нового аромату. Що ви вибираєте частіше: комфорт або стиль?" - підписала кадри співачка.

На деяких фото Надя позує з Дмитром Монатіком і його дружиною Іриною, які також були на презентації.

Надя Дорофєєва захопила жіночним образом на світському заході (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Образ артистки дуже сподобався шанувальникам і вони викупали її в компліментах.