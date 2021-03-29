Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София стали родителями в третий раз: первое фото новорожденного

28 марта, как сообщает королевский двор Швеции, принцесса София родила своему мужу, принцу Филиппу, сына. Мальчика назвали Джулианом Гербертом Фольком. Этот ребенок стал третьим в семье, где подрастают еще два мальчика: четырехлетний Александр и трехлетний Габриэль. Фото новорожденного, сделанное его отцом, уже появилось на сайте королевской семьи и в Instagram.

Первое фото малыша (фото: instagram.com/kungahuset)

О том, что в знаменитой семье грядет пополнение, стало известно в середине декабря прошлого года. Супруги не стали скрывать, что ожидают мальчика, а также поспешили поделиться информацией, что будущая мама здорова и чувствует себя прекрасно.

Принц Филипп и принцесса София (фото: instagram.com/kungahuset)

Напомним, незадолго до публикации о беременности принц и принцесса переболели коронавирусом. Вместе с детьми они сразу же изолировались в своей резиденции. Болезнь у Карла Филиппа и Софии протекала в легкой форме, а за состоянием их здоровья регулярно наблюдал личный врач.