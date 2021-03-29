Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София стали родителями в третий раз: первое фото новорожденного

Принцесса София родила своему мужу, принцу Филиппу, третьего сына.
Фото новорожденного уже появились на официальных страницах шведской королевской семьи.
28 марта, как сообщает королевский двор Швеции, принцесса София родила своему мужу, принцу Филиппу, сына. Мальчика назвали Джулианом Гербертом Фольком. Этот ребенок стал третьим в семье, где подрастают еще два мальчика: четырехлетний Александр и трехлетний Габриэль. Фото новорожденного, сделанное его отцом, уже появилось на сайте королевской семьи и в Instagram.
О том, что в знаменитой семье грядет пополнение, стало известно в середине декабря прошлого года. Супруги не стали скрывать, что ожидают мальчика, а также поспешили поделиться информацией, что будущая мама здорова и чувствует себя прекрасно.
Принц Филипп и принцесса София (фото: instagram.com/kungahuset)
Напомним, незадолго до публикации о беременности принц и принцесса переболели коронавирусом. Вместе с детьми они сразу же изолировались в своей резиденции. Болезнь у Карла Филиппа и Софии протекала в легкой форме, а за состоянием их здоровья регулярно наблюдал личный врач.
Ранее мы писали о новом фото, сделанном в честь 36-летие Софии. Принцесса, котороая в прошлом работала моделью, восхитила мир своей редкой красотой и чувством вкуса.