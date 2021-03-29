Принц Швеції Карл Філіп і принцеса Софія стали батьками втретє: перше фото новонародженого

28 березня, як повідомляє королівський двір Швеції, принцеса Софія народила своєму чоловікові, принцу Філіпу, сина. Хлопчика назвали Джуліаном Гербертом Фольком. Ця дитина стала третьою у родині, де підростають ще два хлопчики: чотирирічний Олександр і трирічний Габріель. Фото новонародженого, зроблене його батьком, вже з'явилося на сайті королівської сім'ї і в Instagram.

Перше фото малюка (фото: instagram.com/kungahuset)

Про те, що в знаменитій родині очікується поповнення, стало відомо в середині грудня минулого року. Подружжя не стало приховувати, що очікує хлопчика, а також поспішили поділитися інформацією, що майбутня мама здорова і відчуває себе чудово.

Принц Філіп і принцеса Софія (фото: instagram.com/kungahuset)

Нагадаємо, незадовго до публікації про вагітність принц і принцеса перехворіли коронавірусом. Разом з дітьми вони відразу ж ізолювалися в своїй резиденції. Хвороба у Карла Філіпа і Софії протікала в легкій формі, а за станом їх здоров'я регулярно спостерігав особистий лікар.