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Приняли серьезное решение: Яма с женой не на шутки всполошили сеть известием

Автор: Ольвия Агаркова

Влад и Лилиана Яма – одна из самых красивых и счастливых пар нашего шоу-бизнеса. Супруги прекрасно ладят и растят в любви и гармонии сына Леона.

Так, они заинтриговали поклонников, опубликовав на личных страницах в Instagram практически идентичные посты, где сообщили о принятии некого важного для пары решения. О чем именно идет речь, супруги предпочли умолчать.

"Мы приняли серьезное решение…" - подписал хореограф черно-белое фото с женой, на котором они позируют уютных свитерах.

Влад Яма с женой Лилианой вместе более 10 лет (фото: instagram.com/vladyama_official)

Лилиана же запостила романтическое полное нежности фото с любимым и оставила к нему идентичную подпись. "Я долго был против",- уточнил под постом жены Влад, чем еще больше запутал теряющихся в догадках подписчиков.

Новостями от звездного семейства заинтересовались не только поклонники, но и друзья-знаменитости пары и стали гадать, о чем же Влад и Лилиана хотят сообщить.

В сентябре пара отметила 7-югодовщину брака (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Ты отпускаешь волосы?" – предположил ведущий Андрей Бедняков, обратившись к Владу. "Собака?" – выдвинула свой вариант Лилия Ребрик. "Не тяни!" – попросила телеведущая Валентина Хамайко. "Интрига", – констатировала актриса и дочь Снежаны Егоровой Стася Ровинская.

Большинство же комментаторов предположило, что Влад и Лилиана собрались во второй раз стать родителями.

  • Пополнение в семье?
  • Родить доченьку?
  • Вакцинироваться
  • Купить кошку
  • Намек на беременность?
  • Уехать в Америку на ПМЖ
  • Повенчаться
  • Любое Ваше решение будет верным

Интересно, что предположения о ребенке не беспочвенные, ведь в недавнем интервью супруги открыто говорили о том, что не против снова стать родителями, а ранее Влад озвучивал свое желание стать папой девочки. Также теория о том, что судья "Танцев со звездами" и его супруга могут переехать за границу тоже имеет основания – в том же интервью парочка заявила, что хотела бы дом в Майами.

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Влад Яма