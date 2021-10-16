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Прийняли серйозне рішення: Яма з дружиною не на жарти сполохали мережу звісткою

Автор: Ольвія Агаркова

Влад і Ліліана Яма - одна з найкрасивіших і щасливих пар нашого шоу-бізнесу. Подружжя прекрасно ладнає і ростить в любові і гармонії сина Леона.

Так, вони заінтригували шанувальників, опублікувавши на особистих сторінках в Instagram практично ідентичні пости, де повідомили про прийняття якогось важливого для пари рішення. Про що саме йде мова, подружжя вирішило за краще промовчати.

"Ми прийняли серйозне рішення..." - підписав хореограф чорно-біле фото з дружиною, на якому вони позують затишних светрах.

Влад Яма з дружиною Ліліаною разом більше 10 років (фото: instagram.com/vladyama_official)

Ліліана ж запостила романтичне повне ніжності фото з коханим і залишила до нього ідентичний підпис. "Я довго був проти", - уточнив під постом дружини Влад, чим ще більше заплутав заінтригованих підписників.

Новинами від зіркового сімейства зацікавилися не тільки шанувальники, але і друзі-знаменитості пари і стали гадати, про що ж Влад і Ліліана хочуть повідомити.

У вересні пара відзначила 7-річницю шлюбу (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Ти відпускаєш волосся?"- припустив ведучий Андрій Бедняков, звернувшись до Влада. "Собака?"- висунула свій варіант Лілія Ребрик. "Не тягни!"- попросила телеведуча Валентина Хамайко. "Інтрига", – констатувала актриса і дочка Сніжани Єгорової Стася Ровінська.

Більшість же коментаторів припустило, що Влад і Ліліана зібралися вдруге стати батьками.

  • Поповнення в родині?
  • Народити донечку?
  • Вакцинуватися
  • Купити кішку
  • Натяк на вагітність?
  • Виїхати в Америку на ПМЖ
  • Повінчатися
  • Будь-яке Ваше рішення буде вірним

Цікаво, що припущення про дитину не безпідставні, адже в недавньому інтерв'ю подружжя відкрито говорило про те, що не проти знову стати батьками, а раніше Влад озвучував своє бажання стати татом дівчинки. Також теорія про те, що суддя "Танців з зірками" і його дружина можуть переїхати за кордон теж має підстави – в тому ж інтерв'ю парочка заявила, що хотіла б будинок в Майамі.

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Влад Яма