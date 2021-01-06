Просто бомба: Настя Каменских в соблазнительном наряде покорила фанатов красотой

Настя Каменских любит экспериментировать со своим стилем. Недавно певица шокировала своих поклонников новой прической. Дреды-косички певице очень подошли, правда, фанаты увидели в этом отсылки к образу Юлии Саниной в ее новой видео работе.

"Слизано у Санино", - написали они под снимком Каменских.

А теперь певица поделилась новым образом, который сразу же пришелся по душе поклонникам: кожа, ремни, высокие каблуки, стильный пучок на голове, похудевшая Каменских выглядит гармонично в таком луке.

"Рink bomb", - назвала себя певица, добавив, что это - лук из программы "Маска" на канале "Украине".

"Это какое-то невероятное сочетание самых ярких красок, музыки, сказочных образов и декораций! Невозможно передать словами, насколько это красиво и феерично! Нужно только увидеть самому!", - призналась певица.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

Фанаты певицы назвали ее образ "огнем" и отметили, что она заметно похудела в последнее время. Они пообещали певице смотреть новое шоу, в котором Каменских принимает участие.

Очень классная, просто бомба, обожаю

Красотуличка, крутышечка

Вау

Бомба

Напомним, Настя Каменских показала, как носить самый трендовый костюм сезона.

Укороченные широкие брюки, короткий белый топ, а сверху пиджак-оверсайз: такой аутфит уже покорил все модные подиумы и присутствует в гардеробе любого трендсеттера.