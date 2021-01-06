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Просто бомба: Настя Каменських в спокусливому вбранні підкорила фанатів красою

Автор: Lite

Настя Каменських любить експериментувати зі своїм стилем. Нещодавно співачка шокувала своїх шанувальників новою зачіскою. Дреди-кіски співачці дуже підійшли, правда, фанати побачили в цьому відсилання до образу Юлії Саніної в її новому відео.

"Злизано у Санино", - написали вони під знімком Каменських.

А тепер співачка поділилася новим образом, який відразу ж припав до душі шанувальникам: шкіра, ремені, високі підбори, стильний пучок на голові, схудла Каменських виглядає гармонійно в такому луці.

"Рink bomb", - назвала себе співачка, додавши, що це - лук з програми "Маска" на каналі "Україна".

"Це якесь неймовірне поєднання найбільш яскравих фарб, музики, казкових образів і декорацій! Неможливо передати словами, наскільки це красиво і феєрично! Потрібно тільки побачити самому!", - зізналася співачка.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

Фанати співачки назвали її образ "вогнем" і відзначили, що та помітно схудла останнім часом. Вони пообіцяли співачці дивитися нове шоу, в якому Каменських приймає участь.

  • Дуже класна, просто бомба, обожнюю
  • Красотулечка, крутунечка
  • Вау
  • Бомба

Нагадаємо, Настя Каменських показала, як носити найтрендовіший костюм сезону.

Укорочені широкі штани, короткий білий топ, а зверху піджак-оверсайз: такий аутфіт вже підкорив всі модні подіуми і присутній в гардеробі будь-якого трендсеттера.

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