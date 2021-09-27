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"Просто картинка": Каменских в бикини раззадорила сеть "королевским шлепом" от Потапа

Новина українською →
Понедельник 27 сентября 2021 16:37
"Просто картинка": Каменских в бикини раззадорила сеть "королевским шлепом" от Потапа Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменских – девушка раскрепощенная, и не стесняется демонстрировать свои формы на камеру. Она признается, автором ее самых горячих снимков является любимый муж Потап. Артистку часто попрекают тем, что она показывает слишком откровенные кадры и злоупотребляет "обнаженкой". Впрочем, певица к критике относиться спокойно и не обращает на нее внимания.

Так, на страничке Насти в Instagram появились очередное жаркое фото с мужем, всколыхнувшее сеть.

Фото явно было сделано во время совместного отдыха супругов. На снимке Настя позирует в белоснежном бикини, оперевшись о стойку, а Потап в это время "замахнулся", будто желая прикоснуться к упругим выпяченным ягодицам жены.

Мнения поклонников кардинально разделились. Одни с юмором отреагировали на снимок и восхитились фигурой Насти, оставив для нее комплименты. Некотрые даже вспомнили строчку из песни группы MOZGI – "Девчонка".

&quot;Просто картинка&quot;: Каменских в бикини раззадорила сеть &quot;королевским шлепом&quot; от Потапа

Потап и Настя Каменских взбудораджили сеть игривым фото (фото: instagram.com/kamenskux)

  • Решил отшлепать Настю?
  • Уже будто слышу "хлоп"
  • Настоящий королевский шлеп. Надо еще фото во время и после
  • Повезло Потапке
  • Ваша фигура, Настя, это что-то с чем-то! Просто картинка!
  • Вот это женщина
  • Настя бомба

Часть фолловеров заявили, что считают снимок вульгарным и предположили, что вскоре пара и вовсе будет постить контент для взрослых.

  • Настя стала очень вульгарная
  • Ну и что красивого в этом фото?
  • Да чего же она все время голая-то?
  • Постоянно полуголые фото!
  • Зачем такие фото выставлять?
  • Скромность зашкаливает

Напомним, что ранее Потап и Настя показали нежности в постели – пара целуется, наслаждаясь редким временем вдвоем.

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Потап Настя Каменских
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