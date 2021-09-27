"Просто картинка": Каменских в бикини раззадорила сеть "королевским шлепом" от Потапа
Настя Каменских – девушка раскрепощенная, и не стесняется демонстрировать свои формы на камеру. Она признается, автором ее самых горячих снимков является любимый муж Потап. Артистку часто попрекают тем, что она показывает слишком откровенные кадры и злоупотребляет "обнаженкой". Впрочем, певица к критике относиться спокойно и не обращает на нее внимания.
Так, на страничке Насти в Instagram появились очередное жаркое фото с мужем, всколыхнувшее сеть.
Фото явно было сделано во время совместного отдыха супругов. На снимке Настя позирует в белоснежном бикини, оперевшись о стойку, а Потап в это время "замахнулся", будто желая прикоснуться к упругим выпяченным ягодицам жены.
Мнения поклонников кардинально разделились. Одни с юмором отреагировали на снимок и восхитились фигурой Насти, оставив для нее комплименты. Некотрые даже вспомнили строчку из песни группы MOZGI – "Девчонка".
Потап и Настя Каменских взбудораджили сеть игривым фото (фото: instagram.com/kamenskux)
- Решил отшлепать Настю?
- Уже будто слышу "хлоп"
- Настоящий королевский шлеп. Надо еще фото во время и после
- Повезло Потапке
- Ваша фигура, Настя, это что-то с чем-то! Просто картинка!
- Вот это женщина
- Настя бомба
Часть фолловеров заявили, что считают снимок вульгарным и предположили, что вскоре пара и вовсе будет постить контент для взрослых.
- Настя стала очень вульгарная
- Ну и что красивого в этом фото?
- Да чего же она все время голая-то?
- Постоянно полуголые фото!
- Зачем такие фото выставлять?
- Скромность зашкаливает
Напомним, что ранее Потап и Настя показали нежности в постели – пара целуется, наслаждаясь редким временем вдвоем.