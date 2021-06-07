Просто красотка! Дэвид Бекхэм восхитил сеть новым фото единственной дочери

На новом снимке Харпер Севен запечатлена в простом домашнем образе. Девочка надела черные легинсы и футболку с принтом, а также фирменные кроссовки Nike Air Jordan с цветными элементами. Свои длинные волосы с модным мелированием у лица девочка распустила по плечам. Она сидит на фоне озера с лебедями и просто светится от счастья.

Дэвид Бекхэм обожает Харпер Севен (фото: instagram.com/davidbeckham)

Но еще больше радости и гордости испытал отец, который не может налюбоваться, какой взрослой и симпатичной стала его малышка. "Красотка наблюдает за нашими новыми друзьями", - написал Дэвид. "Долли и Джордж", - не удержалась от комментария и Виктория, назвав имена птиц, которыми наградило их знаменитое семейство.

Фанатов же больше интересовала обворожительная внешность Харпер Севен, которая в этом году отметит 10-летие. Они просто засыпали ее комплиментами: "Она такая красивая!", "Вау, прелесть", "Уже такая большая", - не могут налюбоваться они.