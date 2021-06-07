Просто красуня! Девід Бекхем захопив мережу новим фото єдиної дочки

На новому знімку Харпер Севен відображена в простому домашньому образі. Дівчинка одягла чорні легінси і футболку з принтом, а також фірмові кросівки Nike Air Jordan з кольоровими елементами. Своє довге волосся з модним мелірування біля обличчя дівчинка розпустила по плечах. Вона сидить на тлі озера з лебедями і просто світиться від щастя.

Девід Бекхем обожнює Харпер Севен (фото: instagram.com/davidbeckham)

Але ще більше радості і гордості відчув батько, який не може намилуватися, якою дорослою і симпатичною стала його дочка. "Красуня спостерігає за нашими новими друзями", - написав Девід. "Доллі і Джордж", - не втрималася від коментаря і Вікторія, назвавши імена птахів, якими нагородило їх знамените сімейство.

Фанатів же більше цікавила чарівна зовнішність Харпер Севен, яка цього року відзначить 10-річчя. Вони просто засипали її компліментами: "Вона така красива!", "Вау, чудова", "Вже така велика", - не можуть намилуватися вони.