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Просто красуня! Девід Бекхем захопив мережу новим фото єдиної дочки

Автор: Lite

Девід Бекхем - ідеальний батько, який любить всіх своїх дітей. Але коли справа стосується дочки, 9-річної Харпер Севен, він просто тане.

Знаменитий футболіст і бізнесмен так обожнює молодшу і єдину дочку, що пости з малятком у його блозі носять особливий зворушливий характер.

На новому знімку Харпер Севен відображена в простому домашньому образі. Дівчинка одягла чорні легінси і футболку з принтом, а також фірмові кросівки Nike Air Jordan з кольоровими елементами. Своє довге волосся з модним мелірування біля обличчя дівчинка розпустила по плечах. Вона сидить на тлі озера з лебедями і просто світиться від щастя.

Девід Бекхем обожнює Харпер Севен (фото: instagram.com/davidbeckham)

Але ще більше радості і гордості відчув батько, який не може намилуватися, якою дорослою і симпатичною стала його дочка. "Красуня спостерігає за нашими новими друзями", - написав Девід. "Доллі і Джордж", - не втрималася від коментаря і Вікторія, назвавши імена птахів, якими нагородило їх знамените сімейство.

Фанатів же більше цікавила чарівна зовнішність Харпер Севен, яка цього року відзначить 10-річчя. Вони просто засипали її компліментами: "Вона така красива!", "Вау, чудова", "Вже така велика", - не можуть намилуватися вони.

Також ми писали, що Вікторія Бекхем, можливо, скоро стане бабусею.

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