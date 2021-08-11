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Просто потрясающая: 47-летняя Пенелопа Крус демонстрирует безупречную фигуру

Автор: RBC.UA

Пенелопа Крус показала очередное фото, сделанное для рекламной кампании известного косметического бренда Lancôme. Его лицом испанская красавица стала уже давно. Но с каждым разом фанаты удивляются: как удается Крус выглядеть все красивее и красивее?

Новый снимок она запостила на днях, и он просто покорил сеть.

Пенелопа Крус на фото предстала в образе соблазнительной блондинки. Она надела черный топ, синие джинсы с белым ремнем, а из аксессуаров выбрала крупные золотистые серьги-кольца, а также браслет в виде цепи. Она стоит на фоне закатного неба, загадочно глядя вдаль. Светлые волосы знаменитости распушены по плечам, безупречные черты лица подчеркнуты легким мейк-апом. На снимке звезде легко дашь лет на 10 меньше реального возраста.

Пенелопа Крус в новом образе (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Фанаты отметили цветущую красоту Пенелопы Крус многочисленными лайками и признаниями в любви. Многие отмечают, что она "идеальна" и "просто потрясающая", а с годами становится только красивее.

Ранее мы писали про подругу Пенелопы - 54-летнюю Сальму Хайек, которая также славится своей вечной молодостью.

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