Просто потрясающая: 47-летняя Пенелопа Крус демонстрирует безупречную фигуру

Пенелопа Крус на фото предстала в образе соблазнительной блондинки. Она надела черный топ, синие джинсы с белым ремнем, а из аксессуаров выбрала крупные золотистые серьги-кольца, а также браслет в виде цепи. Она стоит на фоне закатного неба, загадочно глядя вдаль. Светлые волосы знаменитости распушены по плечам, безупречные черты лица подчеркнуты легким мейк-апом. На снимке звезде легко дашь лет на 10 меньше реального возраста.

Пенелопа Крус в новом образе (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Фанаты отметили цветущую красоту Пенелопы Крус многочисленными лайками и признаниями в любви. Многие отмечают, что она "идеальна" и "просто потрясающая", а с годами становится только красивее.