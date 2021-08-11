Просто приголомшлива: 47-річна Пенелопа Крус демонструє бездоганну фігуру

Пенелопа Крус на фото постала в образі спокусливої блондинки. Вона одягла чорний топ, сині джинси з білим ременем, а з аксесуарів вибрала великі золотисті сережки-кільця, а також браслет у вигляді ланцюга. Вона стоїть на тлі західного неба, загадково дивлячись вдалину. Світле волосся знаменитості розпушене по плечах, бездоганні риси обличчя підкреслені легким мейк-апом. На знімку зірці легко даси років на 10 менше реального віку.

Пенелопа Крус в новому образі (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Фанати відзначили квітучу красу Пенелопи Крус численними лайками і зізнаннями в коханні. Багато хто відзначає, що вона "ідеальна" і "просто приголомшлива", а з роками стає тільки красивіше.