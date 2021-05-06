Просто и стильно: 54-летняя Сальма Хайек в облегающем наряде восхитила точеной фигурой

Сальма Хайек - большая любительница стильных образов. Жена владельца модной империи Франсуа-Анри Пино всегда выбирает стильные вещи, которые умеет правильно преподнести.
В этот раз она сделала сдержанный образ для ужина в кругу родных. Фото она посвятила родной стране.
"Думая о моей прекрасной и любимой Мексике", - написала актриса, позируя на фото с красноречиво раскинутыми руками и счастливой улыбкой. Пост она сделала в честь Синко де Майо (исп. Cinco de mayo - пятое мая) - национального праздника Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбло 5 мая 1862 г.
Сальма Хайек - отличная хозяйка (фото: instagram.com/salmahayek)
Сальма выбрала для ужина лаконичный образ, который подчеркнул ее роскошную фигуру. Черный джемпер и облегающая юбка в темных оттенках - лучший вариант, когда нужно выглядеть стильно и сдержанно. Крупные бусы на ее шее напомнили четки, что придало наряду символичную нотку.
Шоколадного оттенка волосы знойная кинодива распустила по плечам и сделала макияж с яркими губами. Выглядела Сальма, как всегда, бесподобно, за что получила массу похвал от армии фанатов.
К слову, ранее актриса показала фото в купальнике из молодости. Такой горячий контент прото свел сеть с ума.
А подруга Сальмы - Пенелопа Крус - недавно продемонстрировала, какую стрижку нужно сделать этим летом.