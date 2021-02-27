Простой совет: Настя Каменских похвасталась подтянутой фигурой и рассказала, как кайфовать от каждой тренировки

Певица Настя Каменских рассказала, что раньше она страдала от недостатка мотивации в спорте, а вставать каждое утро в 5 казалось ей чем-то немыслимым. Но потом она вдруг открыла для себя простую истину.
Своими лайфхаками, как кайфовать от тренировок так же, как кайфует она, Каменских поделилась в Instagram.
Настя поделилась снимком своей подтянутой фигуры: в спортивном костюме на тренажере певица делает селфи.
"Бывало ли, что вы уставали от спорта? У меня так было вначале. Это сейчас я кайфую от каждой тренировки. А на первых порах было тяжело приучить себя просыпаться в 5-6 утра, идти на пробежку или делать упражнения. Так еще и придерживаться графика питания и меню", - призналась Каменских.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)
Она призналась, что моменты, когда хотелось все забросить, случались раньше довольно часто. Но потом она поменяла свое отношение к спорту.
"Я прописала для самой себя все преимущества и его пользу, настроила себя - и для меня это стало удовольствием и тем, что делает меня лучше. Я заметила, как перезагружается мозг после спорта, как он дает мне заряд энергии для других дел и, конечно, как в лучшую сторону меняется мое тело", - рассказала Каменских.
По признанию Насти, так и появился тот самый настрой и мотивация, благодаря которым теперь Каменских теперь бодро встает из кровати с радостной мыслью, что наконец позанимается спортом.
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