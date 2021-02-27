Проста порада: Настя Каменських похвалилася підтягнутою фігурою і розповіла, як кайфувати від кожного тренування

Настя поділилася знімком своєї підтягнутою фігури: у спортивному костюмі на тренажері співачка робить селфи.

"Чи бувало, що ви втомлювалися від спорту? У мене так було спочатку. Це зараз я кайфую від кожного тренування. А на перших порах було важко привчити себе прокидатися в 5-6 ранку, йти на пробіжку або робити вправи. Так ще й дотримуватися графіка харчування та меню", - зізналася Каменських.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

Вона зізналася, що моменти, коли хотілося все закинути, траплялися раніше досить часто. Але потім вона змінила своє ставлення до спорту.

"Я прописала для самої себе всі переваги та його користь, налаштувала себе - і для мене це стало задоволенням і тим, що робить мене краще. Я помітила, як перезавантажується мозок після спорту, як він дає мені заряд енергії для інших справ і, звичайно, як в кращу сторону змінюється моє тіло", - розповіла Каменських.

За словами Насті, так і з'явився той самий настрій і мотивація, завдяки яким тепер Каменських тепер бадьоро встає з ліжка з радісною думкою, що нарешті позаймається спортом.