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В прозрачном наряде и крошечном бикини: Дорофеева произвела фурор в сети фото из Турции

Автор: Styler

Надя Дорофеева не сидит на месте – девушка активно развивает карьеру и ее сольный старт имел ошеломительный успех. Звезда гастролирует со своей командой, собирает залы и радует поклонников. Времени на отдых у нее практически не остается, но она сумела вырваться с мужем Владимиром Дантесом в конце августа в солнечную Турцию, где ее ждали беззаботность и релакс.

Сейчас Надя вернулась на курорт, но только с другой целью – на гастроли. Она поделилась яркими фото в концертном наряде и со своей командой в Instagram.

Певица позирует в оригинальном и откровенном аутфите –под прозрачной тканью топа и брюк можно рассмотреть лиф и трусики с высокой пасадкой. Артистка набросила на верх клетчатую рубашку, которую позже сняла. Она красиво уложила волосы в объемную прическу с естественными локонами и предпочла пиродный макияж, подчеркнувший ее красоту.

"Обожаю наши турецкие гастроли и обожаю свою команду", - написала счастливая певица.

Надя Дорофеева показала откровенный сценический костюм (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники восхитились стильной и трудолюбивой командой артистки, а ее задарили комплиментами.

  • Какие вы все стильные и красивые
  • Ну огонь же. Крутышка
  • Великолепная
  • Красавица
  • Какая ты красотка
  • Как всегда, красивая и очаровательная
  • Надя мы Вас любим! Красивая, нежная, талантливая
  • Пантера

Разделе "сторис" Надя показала парочку горячих снимков в бикини и продемонстрировала точеные формы.

Надя Дорофеева посветила упругими ягодицами (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что ранее Владимир Дантес рассказал о бонусе длительных крепких отношений в паре.

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Надя Дорофеева