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Прозрачный топ и мини-юбка: Ким Кардашьян блеснула формами в дерзком наряде

Автор: Lite

Ким Кардашьян обожает стильные наряды. А еще больше - соблазнительные. На них она делает упор, чтобы подчеркнуть свое знаменитое тело.

Несколько часов назад она показала новый соблазнительный образ.

Ким Кардашьян позирует в топе из сетки, под которым видно крошечный бюстгальтер, а также мини-юбке с принтом хаки. Горячий образ от Prada она примерила у себя дома. А потому обувь и аксессуары не подобрала. Ким стоит на фоне стены босая, без макияжа и с распущенными волосами. При этом выглядит хоть и просто, но невероятно соблазнительно.

Ким Кардашьян обожает соблазнительные наряды (фото: instagram.com/kimkardashian)

Реакция сети не заставила себя ждать. "Ким, это бомба", "Очень классная", "Это лицо, о боже! Ты просто королева", - пишут ей фанаты.

Напомним, Ким сейчас переживает непростой период, связанный с разводом. Но по слухам, звезда уже немного отошла и вернулась к ритму своей жизни. Она с головой погрузилась в бизнес - недавно вместе с младшей сестрой Кендалл Дженнер они выпустили очередной аромат KKW Fragrance.

А еще многодетная мама не отказывает себе в удовольствии постить откровенные фото в купальниках. И даже подумывает о свиданиях.

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