Что я отрезала, а что пришила? Полякова появилась на людях в шокирующем образе

Оля Полякова приняла участие в шоу "Маска", которое скоро стартует на канале "Украина", в провокационном образе. Артистка в этот раз превзошла саму себя, появившись на публике в белом банном халате и с полотенцем на голове.

Неожиданный наряд Оля дополнила эпатажными аксессуарами - на ее шее и запястьях красуется множество разнообразных аксессуаров в виде цепей. Нестандартный наряд дополнили игривые локоны желтого цвета, которые выглядывают из-под полотенца. Казалось бы, под халатом Оли нет никакой одежды, но это не так – артистка одета в сексуальный белый боди.

"Я прям из душа и в шоу "Маска". Все пишут, что я дико изменилась. Давайте версии, что я отрезала, а что пришила?" – шутливо написала Оля Полякова в своем Instagram.

Оля Полякова эпатировала новым образом (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, что звездными детективами шоу "Маска" станут Оля Полякова, DZIDZIO, NK Настя Каменских и Андрей Данилко. Задача звездных детективов в музыкальном шоу вместе с телезрителями постараться понять, какие знаменитости прячутся под масками.

Украинский проект будет состоять из 12 эпизодов и поражать своими масштабами. Участниками станут украинские звезды - актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. А вот ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Ранее мы писали, что Оля Полякова оконфузилась на "Танцах со звездами" со своими "ситями".

Также сообщалось, что Оля Полякова угодила в громкий скандал с Филиппом Киркоровым, после чего заявила, что хочет мира.