Що я відрізала, а що пришила? Полякова з'явилася на людях в шокуючому образі

Оля Полякова взяла участь у шоу "Маска", яке незабаром стартує на каналі "Україна", в провокаційному образі. Артистка цього разу перевершила саму себе, з'явившись на публіці в білому халаті і з рушником на голові.

Несподіваний наряд Оля доповнила епатажними аксесуарами - на її шиї і зап'ястях красується безліч різноманітних аксесуарів у вигляді ланцюгів. Нестандартний наряд доповнили грайливі кучері жовтого кольору, що визирають з-під рушника. Здавалося б, під халатом Олі немає ніякого одягу, але це не так – артистка одягнена в сексуальний білий боді.

"Я прям з душу і в шоу "Маска". Всі пишуть, що я дуже змінилася. Давайте версії, що я відрізала, а що пришила?" – жартівливо написала Оля Полякова у своєму Instagram.

Оля Полякова епатувала новим образом (фото: прес-служба каналу "Україна")

Нагадаємо, що зірковими детективами шоу "Маска" стануть Оля Полякова, DZIDZIO, NK Настя Каменських та Андрій Данилко. Завдання зоряних детективів у музичному шоу разом з телеглядачами постаратися зрозуміти, які знаменитості ховаються під масками.

Український проект буде складатися з 12 епізодів і вражати своїми масштабами. Учасниками стануть українські зірки – актори, музиканти, коміки, спортсмени, політики, провідні співаки. Але їх особистості – таємниця, розгадати яку повинні глядачі. А ось ведучим телепроекту стане Володимир Остапчук.

Раніше ми писали, що Оля Полякова осоромилася на "Танцях з зірками" зі своїми "сітями".

Також повідомлялося, що Оля Полякова попала в гучний скандал з Філіпом Кіркоровим, після чого заявила, що хоче миру.