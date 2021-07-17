Мой птенчик: жена Павлика растрогала нежным фото на отдыхе с сыном

Екатерина позировала на фоне зеленого сада в светлых брюках и накидке с цвеочным принтом, а также очаровательной шляпке. На руках девушка держит маленького Михаила и нежно прижимает его к себе, счастливо улыбаясь.

"Мой птенчик в Мукачево. Мой маленький путешественник", - подписала милый снимок Репяхова.

Екатерина Репяхова умилила нежным кадром с месячным сыном (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что жена Павлика еще до родов решила, что через месяц после рождения ребенка отправится с ним в путешествие по Украине - таким образом она хочет избежать послеродовой депрессии.

Пользователи сети желают Кате хорошего отдыха и отмечают, что малыш Миша уже заметно подрос.