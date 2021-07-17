Моє пташеня: дружина Павлика зворушила ніжним фото на відпочинку з сином

27-річна дружина українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова зворушила мережу ніжним фото з новонародженим сином Мішею, який з'явився на світ 15 червня. Зараз вона з малюком і своєю мамою відпочиває на Закарпатті, де і зробила милий знімок.
Трепетний кадр з синочком молода мама розмістила у себе в Instagram.
Катерина позувала на тлі зеленого саду в світлих брюках і накидці з квітковим принтом, а також чарівному капелюшку. На руках дівчина тримає маленького Михайла і ніжно притискає його до себе, щасливо посміхаючись.
"Моє пташеня в Мукачеві. Мій маленький мандрівник", - підписала милий знімок Репяхова.
Катерина Репяхова розчулила ніжним кадром з місячним сином (instagram.com/repyahovakate)
Нагадаємо, що дружина Павлика ще до пологів вирішила, що через місяць після народження дитини відправиться з ним у подорож Україною - таким чином вона хоче уникнути післяпологової депресії.
Користувачі мережі бажають Каті гарного відпочинку і відзначають, що малюк Міша вже помітно підріс.
Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павлика розповіла про перший місяць синочка Михайла і його досягнення.