Мой пунктик: Лиия Ребрик проговорилась о мистической истории цифр в своей жизни

Лилия Ребрик любит разговаривать со своими подписчиками по душам и обсуждать различные темы – начиная от серьезных, и заканчивая вдохновляющими и мотивирующими историями из жизни. Она обожает делиться новостями своей "дикой семейки" и публиковать душевные фото. Так, в этот раз ведущая проговорилась о роли магии цифр в своей жизни.

Она опубликовала в Instagram фото с новым членом семьи – белоснежным щенком по имени Дикси – подарком для старшей дочери Диане. Малыша девочке презентовала Настя Каменских, ведь два месяца назад ее любимица Мими стала мамой. Но поговорить Лилия решила о мистической роли цифр.

"Не верю в гороскопы, приметы, гадания на картах и ​​кофейной гуще, но верю в цифры! Цифры, номера - прям мой пунктик! Любимая – 356. В детстве чувствовала себя счастливой, когда ехала на троллейбусе с этой комбинацией цифр!" - отметила ведущая.

Лилия Ребрик показала нового пушистого члена семьи по имени Дикси (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Первая квартира (номер квартиры и номер дома) - тоже составляли в сумме 356. И это были счастливые годы жизни в ней! Сейчас номера квартиры и дома в сумме составляют уже 456! Новый уровень. А еще - я всегда обращаю внимание на номера машин на дороге и всегда знаю, какая меня обгоняет!" - рассказала о своих способностях Лилия.

Также она призналась, какой осенний напиток ее любимий. Оказалось, что ведущая обожает душистые пряные настои и неравнодушна к глинтвейну, и не обязательно алкогольному. Она даже поделилась собственым рецептом этого популярного напитка.

Лилия Ребрик назвала любимй осенний напиток (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Берем литр виноградного сока (желательно домашний виноградный сок или хотя бы очень качественный), 1 яблоко; 3 ломтика лимона; 2 столовые ложки изюма; 1 палочка корицы; имбирь; сахар по вкусу (я кладу 1 столовую ложку). Еще можно добавить немного мускатного ореха; 2 звездочки бадьяна и 5-6 бутонов гвоздики. Имбирь чистим, промываем, режем тоненькими пластичночкамы, яблоко разрезаем на ломтики. В кастрюлю наливаем сок. Кладем яблоко, лимон, изюм и сахар. Нагреваем, но до кипения не доводите, только на поверхности появятся пузырьки, выключаем огонь и добавляем специи. Накрываем крышкой и даем настояться напитку 10 минут. Готово!" - поделилась секретом ароматного безалкогольного глинтвейна знаменитость.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик показала фотосет в осенних женственных образах.