С пышной шевелюрой и в коже: изменившегося Влада Яму не узнали поклонники

Влад Яма вот уже который сезон восседает за судейским столом на проекте "Танцы со звездами". Его заечания всегд с юмором, деликатные и по делу, хотя не все участники готовы их выслушать и принять. О своих любмчиках серьезный член жюри не говорит, зато высказывается о звездных участникаах, которые спорят и конфликтуют с судьями. На каждом эфире члены жюри появляются перед зрителями в новых образах, которые не повторяются. В пятом выпуске "Танцев со звездами 2021", посвященом шедеврам мирового кинематографа, Влада не узнали поклонники – он перевоплотился в Нео из "Матрицы".
На фото в Instagram хореограф позволил рассмотреть в деталях свой образ.
Гладко и аккуратно уложенные назад черные волосы, темные очки, кожаный плащ и невозмутимое выражение лица – таким зрители пятого эфира увидели Влада за судейским столом.
Влад Яма превратился в настоящего Нео (фото:іnstagram.com/vladyama_official)
"Той, хто заміняв мене минулого ефіру", - оставил подпись под фотосетом в амплуа знаменитого киногероя Яма.
Поклонники бурно отреагировала на разительные перемены во внешности хореографа.
К слову, в пятом эфире все судьи поражал вообращение зрителей роскошными реалистичными образами.
Макс и Влад стали героями знаменитых фильмов (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Максим Чмерковский стал графом Дракулой, Екатерина Кухар – Круэллой (конкуренцию ей неожиданно составил Mélovin), а приглашенная судья Илона Гвоздева примеряла образ неунывающей Миссис Грю из мультфильма "Гадкий Я".
Ектерина и Mélovin примеряли одинаковые образы (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Кстати, в пятом прямом эфире "Танцев со звездами 2021" вспыхнул конфликт между Илоной Гвоздевой и парнершей Mélovin'а Лизой Русиной, который перекочевал в соцсети.