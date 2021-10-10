З пишною шевелюрою і в шкірі: Влада Яму після змін не впізнали шанувальники

Влад Яма ось уже який сезон сидить за суддівським столом на проекті "Танці з зірками". Його заєчання завжди з гумором, делікатні і по справі, хоча не всі учасники готові їх вислухати і прийняти. Про своїх улюбленців серйозний член журі не говорить, зате висловлюється про зіркових учасників, які сперечаються і конфліктують з суддями. На кожному ефірі члени журі з'являються перед глядачами в нових образах, які не повторюються. У п'ятому випуску " Танців з зірками 2021", присвяченому шедеврам світового кінематографа, Влада не впізнали шанувальники - він перевтілився в Нео з "Матриці".