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З пишною шевелюрою і в шкірі: Влада Яму після змін не впізнали шанувальники

Автор: Ольвія Агаркова

Влад Яма ось уже який сезон сидить за суддівським столом на проекті "Танці з зірками". Його заєчання завжди з гумором, делікатні і по справі, хоча не всі учасники готові їх вислухати і прийняти. Про своїх улюбленців серйозний член журі не говорить, зате висловлюється про зіркових учасників, які сперечаються і конфліктують з суддями. На кожному ефірі члени журі з'являються перед глядачами в нових образах, які не повторюються. У п'ятому випуску " Танців з зірками 2021", присвяченому шедеврам світового кінематографа, Влада не впізнали шанувальники - він перевтілився в Нео з "Матриці".

На фото в Instagram хореограф дозволив розглянути в деталях свій образ.

Гладко і акуратно укладене назад чорне волосся, темні окуляри, шкіряний плащ і незворушний вираз обличчя – таким глядачі п'ятого ефіру побачили Влада за суддівським столом.

Влад Яма перетворився на справжнього Нео (фото:іnstagram.com/vladyama_official)

"Той, хто замінивши мене минулого ефіру", - залишив підпис під фотосетом в амплуа знаменитого кіногероя Яма.

Шанувальники бурхливо відреагувала на разючі зміни в зовнішності хореографа.

  • Красунчик! А хто такий?
  • Влад крутіше
  • Влад-Нео це вогонь
  • Якийсь дядько
  • Хто це?

До слова, у п'ятому ефірі всі судді вражали глядачів розкішними реалістичними образами.

Макс і Влад стали героями знаменитих фільмів (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Максим Чмерковський став графом Дракулою, Катерина Кухар - Круеллою (конкуренцію їй несподівано склав Mélovin), а запрошена суддя Ілона Гвоздьова приміряла образ безжурної місіс Грю з мультфільму "Гидкий я".

Ектерина і Mélovin приміряли однакові образи (фото: instagram.com/tanci1plus1)

До речі, в п'ятому прямому ефірі "Танців з зірками 2021" спалахнув конфлікт між Ілоною Гвоздьовою і парнершею Mélovin'а Лізою Русіною, який перекочував у соцмережі.

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Танцы со звездамиТанці з зіркамиВлад Яма