З пишною шевелюрою і в шкірі: Влада Яму після змін не впізнали шанувальники

Влад Яма ось уже який сезон сидить за суддівським столом на проекті "Танці з зірками". Його заєчання завжди з гумором, делікатні і по справі, хоча не всі учасники готові їх вислухати і прийняти. Про своїх улюбленців серйозний член журі не говорить, зате висловлюється про зіркових учасників, які сперечаються і конфліктують з суддями. На кожному ефірі члени журі з'являються перед глядачами в нових образах, які не повторюються. У п'ятому випуску " Танців з зірками 2021", присвяченому шедеврам світового кінематографа, Влада не впізнали шанувальники - він перевтілився в Нео з "Матриці".
На фото в Instagram хореограф дозволив розглянути в деталях свій образ.
Гладко і акуратно укладене назад чорне волосся, темні окуляри, шкіряний плащ і незворушний вираз обличчя – таким глядачі п'ятого ефіру побачили Влада за суддівським столом.
Влад Яма перетворився на справжнього Нео (фото:іnstagram.com/vladyama_official)
"Той, хто замінивши мене минулого ефіру", - залишив підпис під фотосетом в амплуа знаменитого кіногероя Яма.
Шанувальники бурхливо відреагувала на разючі зміни в зовнішності хореографа.
До слова, у п'ятому ефірі всі судді вражали глядачів розкішними реалістичними образами.
Макс і Влад стали героями знаменитих фільмів (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Максим Чмерковський став графом Дракулою, Катерина Кухар - Круеллою (конкуренцію їй несподівано склав Mélovin), а запрошена суддя Ілона Гвоздьова приміряла образ безжурної місіс Грю з мультфільму "Гидкий я".
Ектерина і Mélovin приміряли однакові образи (фото: instagram.com/tanci1plus1)
До речі, в п'ятому прямому ефірі "Танців з зірками 2021" спалахнув конфлікт між Ілоною Гвоздьовою і парнершею Mélovin'а Лізою Русіною, який перекочував у соцмережі.