Разбитые колени, локти и плечо: Димопулос серьезно покалечилась во время отпуска во Франции

Санта Димопулос недавно вернулась после продуктивного отдыха и практичеки сразу отправилась с мужем и семьей во Францию. Правда, сын знаменитости со звездной мамой не поехал – мальчик остался в Киеве. Санта успела побывать на одном из самых громких светских событий в мире – Каннском кинофестивале и выгулять роскошное алое платье. Правда, со знаменитостью приключилась неприятноть – она упала во время пробежки и серьезно травмировалась.

Об инциденте Димопулос рассказала на личной странице в Instagram .

Так, во время пробежки по скалистой местности в окрестностях известного курорта Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу Санта упала и получила увечья. Она наглядно показала травмы на видео.

Знаменитость оговорилась, что перед пробежкой интуитивно почувствовала, что может упасть, хотя ранее с ней такого не происходило.

"Это удивительно. "Упаду и придется маскировать раны". Интуиция? Нет худа без добра - с обрыва не свалилась, голову не повредила и, обычно, после такого происходит что-то очень прекрасное и волшебное", - считает Санта.