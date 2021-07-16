UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Разбитые колени, локти и плечо: Димопулос серьезно покалечилась во время отпуска во Франции

Автор: RBC.UA

Санта Димопулос недавно вернулась после продуктивного отдыха и практичеки сразу отправилась с мужем и семьей во Францию. Правда, сын знаменитости со звездной мамой не поехал – мальчик остался в Киеве. Санта успела побывать на одном из самых громких светских событий в мире – Каннском кинофестивале и выгулять роскошное алое платье. Правда, со знаменитостью приключилась неприятноть – она упала во время пробежки и серьезно травмировалась.

Об инциденте Димопулос рассказала на личной странице в Instagram.

Так, во время пробежки по скалистой местности в окрестностях известного курорта Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу Санта упала и получила увечья. Она наглядно показала травмы на видео.

Знаменитость оговорилась, что перед пробежкой интуитивно почувствовала, что может упасть, хотя ранее с ней такого не происходило.

"Это удивительно. "Упаду и придется маскировать раны". Интуиция? Нет худа без добра - с обрыва не свалилась, голову не повредила и, обычно, после такого происходит что-то очень прекрасное и волшебное", - считает Санта.

Напомним, что ранее Санта Димопулос очаровала милым фото с мужем и доченькой.

К слову, знаменитость часто делится с поклонниками размышлениями о жизни и самодостаточности, учит как принять и полюбить себя, раскрыть внутренний потенциал и женское начало.

Читайте LITE в Google News
Санта Димопулос