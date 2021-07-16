RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Розбиті коліна, лікті і плече: Дімопулос серйозно покалічилася під час відпустки у Франції

Автор: RBC.UA

Санта Дімопулос нещодавно повернулася після продуктивного відпочинку і практично відразу вирушила з чоловіком і сім'єю до Франції. Правда, син знаменитості із зірковою мамою не поїхав – хлопчик залишився в Києві. Санта встигла побувати на одній з найгучніших світських подій у світі – Каннському кінофестивалі і вигуляти розкішне червоне плаття. Правда, зі знаменитістю трапилася неприємноть - вона впала під час пробіжки і серйозно травмувалася.

Про інцидент Дімопулос розповіла на особистій сторінці в Instagram.

Так, під час пробіжки по скелястій місцевості в околицях відомого курорту Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурному березі Санта впала і отримала забої. Вона наочно показала травми на відео.

Знаменитість обмовилася, що перед пробіжкою інтуїтивно відчула, що може впасти, хоча раніше з нею такого не траплялося.

"Це дивно. "Упаду і доведеться маскувати рани". Інтуїція? Немає лиха без добра-з обриву не звалилася, голову не пошкодила і, зазвичай, після такого відбувається щось дуже прекрасне і чарівне", - вважає Санта.

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос зачарувала милим фото з чоловіком і донечкою.

До слова, знаменитість часто ділиться з шанувальниками роздумами про життя і самодостатність, вчить як прийняти і полюбити себе, розкрити внутрішній потенціал і жіноче начало.

Читайте LITE в Google News
Санта Димопулос