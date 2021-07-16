Розбиті коліна, лікті і плече: Дімопулос серйозно покалічилася під час відпустки у Франції

Санта Дімопулос нещодавно повернулася після продуктивного відпочинку і практично відразу вирушила з чоловіком і сім'єю до Франції. Правда, син знаменитості із зірковою мамою не поїхав – хлопчик залишився в Києві. Санта встигла побувати на одній з найгучніших світських подій у світі – Каннському кінофестивалі і вигуляти розкішне червоне плаття. Правда, зі знаменитістю трапилася неприємноть - вона впала під час пробіжки і серйозно травмувалася.
Про інцидент Дімопулос розповіла на особистій сторінці в Instagram.
Так, під час пробіжки по скелястій місцевості в околицях відомого курорту Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурному березі Санта впала і отримала забої. Вона наочно показала травми на відео.
Знаменитість обмовилася, що перед пробіжкою інтуїтивно відчула, що може впасти, хоча раніше з нею такого не траплялося.
"Це дивно. "Упаду і доведеться маскувати рани". Інтуїція? Немає лиха без добра-з обриву не звалилася, голову не пошкодила і, зазвичай, після такого відбувається щось дуже прекрасне і чарівне", - вважає Санта.
Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос зачарувала милим фото з чоловіком і донечкою.
До слова, знаменитість часто ділиться з шанувальниками роздумами про життя і самодостатність, вчить як прийняти і полюбити себе, розкрити внутрішній потенціал і жіноче начало.