Разборки и сплетни: победительница Холостяк-10 высказалась о шоу Холостячка и назвала фаворитов

Победительница "Холостяк 10" Даша Ульянова активно развивает соцсети и общается с их помощью с поклонниками. Она с интересом наблюдает за событиями нового проекта "Холостячка", главной героиней которого стала актриса и победительница "Танцев со звездами 2019" Ксения Мишина. Первый выпуск и знакомство с претендентами на руку и сердце звезды сериала "Крепостная" так впечатлили Дашу, что она решила выплеснуть свои эмоции на странице в Instagram.

Девушку одолела ностальгия, она сразу вспомнила о своем участии в проекте "Холостяк" и мысленно вернулась во времена романтических свиданий и переживаний, первого знакомства и трепета. Также Даша высказалась о холостячке Ксении.

"Такая красивая, сдержанная и очень положительная девушка. А какие впечатления у вас вызвала Ксения? Мужчины, конечно, меня удивили. Я думала, что такие разборки и сплетни возможны только у женщин. А нет, парни тоже не отстают", - поделилась своим открытие девушка.



⠀Ксения Мишина очень понравилась Даше (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Лично меня впечатлила авторская песня от одного участника и понравились парни, которые проявили заботу не только к Ксюше, но и к ее ребенку. Хотя своих детей у меня нет, но я росла в большой семье и знаю, что один из путей к женскому сердцу лежит через принятие и любовь к ее ребенку. Это всегда заявочка на победу", - раскрыла секрет Даша.

Напомним, что ранее участник проекта Холостячка совершил экстравагантный поступок прямо во время первого знакомства.

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